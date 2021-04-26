ЗНО-2021: названі дати додаткової сесії

Деталі

Так, тестування під час додаткової сесії пройдуть за таким графіком:

29 червня – хімія,

1 липня - англійська мова,

2 липня - німецька мова,

5 липня - іспанська мова,

6 липня - французька мова,

7 липня – математика, також 7 липня - математика (завдання рівня стандарту),

8 липня - фізика,

9 липня - українська мова,

9 липня - українська мова і література,

12 липня - історія України,

13 липня - біологія,

14 липня – географія.

Зазначається, що результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

Окрім того, в УЦОЯО нагадали, що протягом 6‒18 травня 2021 року триватиме додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Доповнення

У МОН оголосили розклад основної сесії ЗНО-2021 та дату пробного тестування

Повідомлялося, що учнів 4-х та 9-х класів звільнили від проходження державної підсумкової атестації в 2021 році



