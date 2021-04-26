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ЗНО-2021: названі дати додаткової сесії

ЗНО-2021: названі дати додаткової сесії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Українському центрі оцінювання якості освіти назвали дати проведення додаткової сесії Зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Відповідний графік розміщений на сайті УЦОЯО, повідомляє УНН.

Деталі

Так, тестування під час додаткової сесії пройдуть за таким графіком:

29 червня – хімія,
1 липня - англійська мова,
2 липня - німецька мова,
5 липня - іспанська мова,
6 липня - французька мова,
7 липня – математика, також 7 липня - математика (завдання рівня стандарту),
8 липня - фізика,
9 липня - українська мова,
9 липня - українська мова і література,
12 липня - історія України,
13 липня - біологія,
14 липня – географія.

Зазначається, що результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

Окрім того, в УЦОЯО нагадали, що протягом 6‒18 травня 2021 року триватиме додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Доповнення

У МОН оголосили розклад основної сесії ЗНО-2021 та дату пробного тестування

Повідомлялося, що учнів 4-х та 9-х класів звільнили від проходження державної підсумкової атестації в 2021 році

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