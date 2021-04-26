ВНО-2021: названы даты дополнительной сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Украинском центре оценивания качества образования назвали даты проведения дополнительной сессии Внешнего независимого оценивания 2021 года. Соответствующий график размещен на сайте УЦОКО, сообщает УНН.
Детали
Так, тестирования во время дополнительной сессии пройдут по следующему графику:
29 июня - химия,
1 июля - английский язык,
2 июля - немецкий язык,
5 июля - испанский язык,
6 июля - французский язык,
7 июля - математика, также 7 июля - математика (задания уровня стандарта),
8 июля - физика,
9 июля - украинский язык,
9 июля - украинский язык и литература,
12 июля - история Украины,
13 июля - биология,
14 июля - география.
Отмечается, что результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.
Кроме того, в УЦОКО напомнили, что в течение 6-18 мая 2021 года продлится дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.
Дополнение
В МОН объявили расписание основной сессии ВНО-2021 и дату пробного тестирования
Сообщалось, что учеников 4-х и 9-х классов освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году