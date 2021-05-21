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Сегодня с тестирования по химии начинается основная сессия ВНО-2021

Киев • УНН

 • 17563 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Сегодня в Украине состоится первое в 2021 году внешнее независимое оценивание (ВНО). Абитуриенты будут сдавать ВНО по химии. Об этом ранее сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО), передает УНН.

Сегодня с тестирования по химии начинается основная сессия ВНО-2021

Цитата

“Для прохождения теста по химии зарегистрировались 12 744 человек, для которых созданы 881 аудитория в 62 пунктах тестирования”, — говорится в сообщении.

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Детали

Во избежание скопления у входа в пункт тестирования допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

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Процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.

Отмечается, что вход участников пунктам проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:

— оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

— паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

— приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Дополнение

На ВНО в этом году зарегистрировалось почти 390 тысяч участников.

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