Сьогодні набув чинності закон щодо захисту прав вкладників банку "Михайлівський"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг" від 15 листопада 2016 р. №1736-VIII, який, зокрема, дозволить повернути кошти ошуканим вкладникам банку "Михайлівський", передає УНН.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України 15 листопада ухвалила законопроект, спрямований на захист інтересів вкладників банку “Михайлівський”. За відповідний президентський законопроект проголосували 285 народних депутатів.
Ухваленим законопроектом пропонується зобов’язати банки письмово інформувати про те, що на внесок не поширюється гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Також передбачається доручити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ретельно вивчити документи щодо кожної фізичної особи, яку прирівняно до вкладника і кошти якої прирівняні до вкладу, та не пізніше 20 робочих днів з дня набрання чинності законом, про проект якого йдеться, розпочати виплату відшкодування коштів фізичним особам, які набули право на таке відшкодування.
Також законопроектом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб наділяється правом заявляти вимоги до небанківських фінансових установ, якими від фізичних осіб були залучені як позики або вклади кошти, що прирівнюються до вкладів. Кошти, стягнуті з таких небанківських фінансових установ, включатимуться до ліквідаційної маси відповідного банку.
При цьому дія законопроекту розповсюджується лише на вклад, який було відкрито до набуття чинності цього закону. Згідно до закону вкладникам банку “Михайлівський” має бути сплачено 1,2 мільярди гривень.
Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон 16 листопада.