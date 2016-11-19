Сегодня вступил в силу закон о защите прав вкладчиков банка "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг" от 15 ноября 2016 №1736-VIII, который, в частности, позволит вернуть средства обманутым вкладчикам банка "Михайловский", передает УНН.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины 15 ноября приняла законопроект, направленный на защиту интересов вкладчиков банка "Михайловский". За соответствующий президентский законопроект проголосовали 285 народных депутатов.
Принятым законопроектом предлагается обязать банки письменно информировать о том, что на взнос не распространяется гарантия Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Также предполагается поручить Фонду гарантирования вкладов физических лиц тщательно изучить документы по каждому физическому лицу, которое приравнено к вкладчику и средства которой приравнены к вкладу, и не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу закона, о проекте которого говорится, начать выплату возмещения средств физическим лицам , которые получили право на такое возмещение.
Также законопроектом Фонд гарантирования вкладов физических лиц наделяется правом заявлять требования к небанковским финансовым учреждениям, которыми от физических лиц были привлечены как займы или вклады средства, которые приравниваются к вкладам. Средства, взимаемые с таких небанковских финансовых учреждений, включаться в ликвидационную массу соответствующего банка.
При этом действие законопроекта распространяется только на вклад, который был открыт до вступления в силу этого закона. Согласно закону вкладчикам банка "Михайловский" должен быть уплачен 1,2 миллиарда гривен.
Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон 16 ноября.