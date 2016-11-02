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Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 400 автівок

Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 400 автівок

Київ • УНН

 • 9743 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 250 транспортних засобів, а на виїзд 150 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Так, сьогодні вранці у КПВВ, на в’їзд та виїзд, знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/150; “Мар’їнка” —250/150; “Новотроїцьке” — 20/10; “Гнутове” — 120/60.

Загалом протягом минулої доби пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО, залишається інтенсивним. Так, Загалом протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло майже 22 тисячі осіб та 3,2 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 5480 осіб та 520 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 5700 осіб та 1045 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 4555 осіб та 1015 транспортних засобів;

“Гнутове” — 2765 осіб та 610 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 3360 осіб.

Крім того, через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” прослідували сім вантажних автівок від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони прямували до Донецька з гуманітарним вантажем продуктових наборів, медичного обладнання та будівельних матеріалів загальною вагою майже 130 тонн.

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