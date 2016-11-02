Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 400 автомобилей

Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд, находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/150; "Марьинка" - 250/150; "Новотроицкое" - 20/10; "Гнутово" - 120/60.

В общем за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, остается интенсивным. Так, В общем за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло почти 22 000 человек и 3,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 5480 человек и 520 транспортных средств;

"Марьинка" - 5700 человек и 1045 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4555 человек и 1015 транспортных средств;

"Гнутово" - 2765 человек и 610 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3360 человек.

Кроме того, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" последовали семь грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста. Они направлялись в Донецк с гуманитарным грузом продуктовых наборов, медицинского оборудования и строительных материалов общим весом почти 130 тонн.