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15 марта, 19:03 • 115073 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166228 просмотра

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15 марта, 13:22 • 137724 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 11:23 • 105398 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101372 просмотра

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Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 400 автомобилей

Киев • УНН

 • 9743 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 150 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд, находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/150; "Марьинка" - 250/150; "Новотроицкое" - 20/10; "Гнутово" - 120/60.

В общем за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, остается интенсивным. Так, В общем за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло почти 22 000 человек и 3,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 5480 человек и 520 транспортных средств;

"Марьинка" - 5700 человек и 1045 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4555 человек и 1015 транспортных средств;

"Гнутово" - 2765 человек и 610 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3360 человек.

Кроме того, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" последовали семь грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста. Они направлялись в Донецк с гуманитарным грузом продуктовых наборов, медицинского оборудования и строительных материалов общим весом почти 130 тонн.

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