Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 370 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 250 транспортних засобів, а на виїзд 120 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
"Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду перебувало на в’їзд/виїзд така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 50/150; “Мар’їнка” — 250/120; “Новотроїцьке” — 15/80; “Гнутове” — 40/65", - йдеться в повідомленні.
Крім того, минулої доби в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, пасажиро-транспортний потік залишався інтенсивним.
Загалом КПВВ перетнуло 23,3 тисячі осіб та 3,9 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 5555 осіб та 645 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 6170 осіб та 1335 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 4530 осіб та 1035 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3040 осіб та 810 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 4015 осіб.
Як повідомляв УНН, 19 листопада на КПВВ більше 200 авто зібрались у черзі на КПВВ "Майорське" і ще 500 - у "Мар'їнці".