Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 370 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 120 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилось на въезд/выезд такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 50/150; "Марьинка" - 250/120; "Новотроицкое" - 15/80; "Гнутово" - 40/65", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, пассажиро-транспортный поток оставался интенсивным.
В общем КПВВ пересекло 23,3 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
"Майорское" - 5555 человек и 645 транспортных средств;
"Марьинка" - 6170 человек и 1335 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 4530 человек и 1035 транспортных средств;
"Гнутово" - 3040 человек и 810 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 4015 человек.
Как сообщал УНН, 19 ноября на КПВВ более 200 авто собрались в очереди на КПВВ "Майорское" и еще 500 - в "Марьинке".