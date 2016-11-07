Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 350 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 200 транспортних засобів, а на виїзд 150 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, сьогодні вранці у КПВВ, на в’їзд та виїзд, знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 0/150; “Мар’їнка” — 200/150; “Новотроїцьке” — 20/10; “Гнутове” — 40/50.
Пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО, залишається інтенсивним. Загалом протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло 21,5 тисяч осіб та 3,4 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 5080 осіб та 600 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 5660 осіб та 1200 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 3990 осіб та 905 транспортних засобів;
“Гнутове” — 2965 осіб та 735 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 3750 осіб.
Водночас, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” та “Майорське” прикордонники виявили 4 автомобілі, якими до неконтрольованої території перевозили товари та кошти на загальну суму майже 300 тисяч гривень. Транспортні засоби з вантажами товарів народного споживання вартістю понад 20 тисяч гривень, передано взаємодіючим підрозділам. А громадянина України із коштами у сумі 250 тисяч гривень передано представникам зведеної мобільної групи для прийняття правового рішення.