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15 марта, 19:03 • 113160 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160634 просмотра

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Сегодня в пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 350 автомобилей

Сегодня в пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 350 автомобилей

Киев • УНН

 • 8498 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня утром в пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 200 транспортных средств, а на выезд 150 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд, находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/150; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 20/10; "Гнутово" - 40/50.

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, остается интенсивным. В общем за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло 21,5 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 5080 человек и 600 транспортных средств;

"Марьинка" - 5660 человек и 1200 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3990 человек и 905 транспортных средств;

"Гнутово" - 2965 человек и 735 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3750 человек.

В то же время, в контрольных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое" и "Майорское" пограничники выявили 4 автомобиля, которыми на неконтролируемую территорию перевозили товары и деньги на общую сумму почти 300 тысяч гривен. Транспортные средства с грузами товаров народного потребления стоимостью свыше 20 тысяч гривен, переданы взаимодействующим подразделениям. А гражданин Украины с денежными средствами в сумме 250 тысяч гривен передан представителям сводной мобильной группы для принятия правового решения.

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