Сьогодні чотирма матчами стартуватиме 15 тур Ліги Парі-Матч
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги (Ліга Парі-Матч) відбудуться чотири протистояння за участі лідерів турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У першому матчі "Зоря" о 14:00 прийматиме "Олександрію". Поєдинок відбудеться під гаслом "центральний в турі", адже зустрічатиметься третя й п’ята команди змагань. Господарі поля не виграють вже два поєдинки поспіль, а гості й того більше — чотири. Показова також статистика протистоянь луганців та олександрійців: за вісім останніх ігор на офіційному рівні гості двічі вигравали, двічі все завершувалося нічиїми й чотири рази — перемогами господарів поля.
У паралельному протистоянні у Сумах зійдуться четвертий та шостий колективи турнірної таблиці. Баталія "Олімпіка" і "Чорноморця" має ще кілька знакових моментів. По-перше, п’ять зустрічей в елітному дивізіоні футболу України принесли кожній команді по дві перемоги. По-друге, якщо донеччани виграють із різницею в один або два м’ячі, то одесити мають у активі два розгроми — 3:0 і 4:0.
Відзначимо, що одеситам не зможуть допомогти відразу троє виконавців – Мартиненко, Смірнов і Філімонов.
Додамо, що у двох інших поєдинках ігрового дня зустрінуться лідери чемпіонату з командами із нижчої частини таблиці – "Шахтар" прийматиме "Карпати", а "Сталь" відправиться до Києва на гру з "Динамо". Обидві зустрічі стартуватимуть о 17:00.