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15 марта, 19:03 • 108522 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148143 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126509 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119826 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106554 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102283 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96337 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Сегодня четырьмя матчами стартует 15 тур Лиги Пари-Матч

Сегодня четырьмя матчами стартует 15 тур Лиги Пари-Матч

Киев • УНН

 • 8499 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги (Лига Пари-Матч) состоятся четыре противостояния с участием лидеров турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В первом матче "Заря" в 14:00 примет "Александрию". Поединок пройдет под лозунгом "центральный в туре", ведь будут встречаться третья и пятая команды соревнований. Хозяева поля не выигрывают уже два поединка подряд, а гости и того больше - четыре. Показательна также статистика противостояний луганчан и александрийцев: за восемь последних игр на официальном уровне гости дважды выигрывали, дважды все завершалось ничьими и четыре раза - победами хозяев поля.

В параллельном противостоянии в Сумах сойдутся четвертый и шестой коллективы турнирной таблицы. Баталия "Олимпика" и "Черноморца" имеет еще несколько знаковых моментов. Во-первых, пять встреч в элитном дивизионе футбола Украины принесли каждой команде по две победы. Во-вторых, если дончане выиграют с разницей в один или два мяча, то одесситы имеют в активе два разгрома - 3: 0 и 4: 0.

Отметим, что одесситам не смогут помочь сразу трое исполнителей - Мартыненко, Смирнов и Филимонов.

Добавим, что в двух других поединках игрового дня встретятся лидеры чемпионата с командами из низшей части таблицы - "Шахтер" будет принимать "Карпаты", а "Сталь" отправится в Киев на игру с "Динамо". Обе встречи стартуют в 17:00.

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