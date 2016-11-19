Сегодня четырьмя матчами стартует 15 тур Лиги Пари-Матч
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги (Лига Пари-Матч) состоятся четыре противостояния с участием лидеров турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В первом матче "Заря" в 14:00 примет "Александрию". Поединок пройдет под лозунгом "центральный в туре", ведь будут встречаться третья и пятая команды соревнований. Хозяева поля не выигрывают уже два поединка подряд, а гости и того больше - четыре. Показательна также статистика противостояний луганчан и александрийцев: за восемь последних игр на официальном уровне гости дважды выигрывали, дважды все завершалось ничьими и четыре раза - победами хозяев поля.
В параллельном противостоянии в Сумах сойдутся четвертый и шестой коллективы турнирной таблицы. Баталия "Олимпика" и "Черноморца" имеет еще несколько знаковых моментов. Во-первых, пять встреч в элитном дивизионе футбола Украины принесли каждой команде по две победы. Во-вторых, если дончане выиграют с разницей в один или два мяча, то одесситы имеют в активе два разгрома - 3: 0 и 4: 0.
Отметим, что одесситам не смогут помочь сразу трое исполнителей - Мартыненко, Смирнов и Филимонов.
Добавим, что в двух других поединках игрового дня встретятся лидеры чемпионата с командами из низшей части таблицы - "Шахтер" будет принимать "Карпаты", а "Сталь" отправится в Киев на игру с "Динамо". Обе встречи стартуют в 17:00.