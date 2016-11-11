Снуп Догг планує переїзд в Канаду після виборів президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Американський репер Снуп Догг попросив у своєму допомоги у канадського хіп-хоп-виконавця Дрейка з пошуком житла в Торонто, передає УНН з посиланням на Instagram виконавця.
Пост з видом на місто репер супроводив підписом: “Мій новий будинок. Дрейк, мені потрібно яке-небудь житло. Братики, переїжджаю в Торонто”.
Також 10 жовтня Снуп Догг опублікував відео, в якому інсценував свій переїзд до Канади. Причиною цього репер назвав обрання Дональда Трампа президентом США.
Після того, як переміг Д.Трамп зірки, що відкрито виступали на підтримку Хіларі Клінтон, висловили своє розчарування результатами, і навіть деякі писали про те, що збираються покидати США.
Також 9 листопада повідомлялося, що сайт про імміграцію в Канаду впав в ніч виборів нового президента.