Снуп Догг планирует переезд в Канаду после выборов президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Американский рэпер Снуп Догг попросил помощи у канадского хип-хоп исполнителя Дрейка с поиском жилья в Торонто, передает УНН со ссылкой на Instagram исполнителя.
Пост с видом на город рэпер сопровождал подписью: "Мой новый дом. Дрейк, мне нужно какое-нибудь жилье. Братцы, переезжаю в Торонто ".
Также 10 октября Снуп Догг опубликовал видео, в котором инсценировал свой переезд в Канаду. Причиной этого рэпер назвал избрание Дональда Трампа президентом США.
После того, как победил Д.Трамп звезды, открыто выступали в поддержку Хиллари Клинтон, выразили свое разочарование результатами, а также некоторые писали о том, что собираются покидать США.
Также 9 ноября сообщалось, что сайт об иммиграции в Канаду упал в ночь выборов нового президента.