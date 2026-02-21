Смертельний вірус вбив десятки тигрів у Таїланді

Щонайменше 72 тигра померли протягом останніх тижнів у привітному зоопарку на півночі Таїланду. За даними місцевої влади, причиною стали смертельний вірус та бактеріальна інфекція. Про це повідомляє Yahoo, передає УНН.

У провінційному управлінні тваринництва в Чіангмай повідомили, що тестування підтвердило наявність високоінфекційного вірусу чуми собак, а також бактерій, які вражають дихальну систему тварин.

Коли тигри хворіють, це важче виявити, ніж у тварин, таких як коти чи собаки. На той час, як ми зрозуміли, що вони хворі, було вже надто пізно

За словами видання, отримати коментар від адміністрації парку "Королівство тигрів", де сталися випадки смерті, не вдалося.

На сайті парку рекламується можливість для відвідувачів доторкнутися до тигрів і сфотографуватися з ними. Водночас, оганізація з прав тварин критикує умови утримання тварин.

Ці тигри померли так, як і жили - у злиднях, ув'язненні та страху. Якби туристи трималися подалі, ці місця швидко стали б збитковими, і подібні трагедії траплялися б набагато рідше