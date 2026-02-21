$43.270.00
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 8640 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 8862 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
08:00 • 11377 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 20977 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 31902 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26131 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30215 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27882 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23789 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
Смертельный вирус убил десятки тигров в Таиланде

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Таиланде 72 тигра погибли от вируса чумы собак и бактериальной инфекции. Это произошло в зоопарке "Королевство тигров", который критикуют за условия содержания животных.

Смертельный вирус убил десятки тигров в Таиланде

По меньшей мере 72 тигра умерли за последние недели в гостеприимном зоопарке на севере Таиланда. По данным местных властей, причиной стали смертельный вирус и бактериальная инфекция. Об этом сообщает Yahoo, передает УНН.

Подробности

В провинциальном управлении животноводства в Чиангмае сообщили, что тестирование подтвердило наличие высокоинфекционного вируса чумы собак, а также бактерий, поражающих дыхательную систему животных.

Когда тигры болеют, это труднее обнаружить, чем у животных, таких как кошки или собаки. К тому времени, как мы поняли, что они больны, было уже слишком поздно

- сказал директор национального департамента животноводства Сомчуан Ратанамунгкланон.

По словам издания, получить комментарий от администрации парка "Королевство тигров", где произошли случаи смерти, не удалось.

На сайте парка рекламируется возможность для посетителей прикоснуться к тиграм и сфотографироваться с ними. В то же время, организация по защите прав животных критикует условия содержания животных.

Эти тигры умерли так, как и жили - в нищете, заключении и страхе. Если бы туристы держались подальше, эти места быстро стали бы убыточными, и подобные трагедии случались бы гораздо реже

- подчеркивает организация по защите прав животных PETA Asia.

Напомним

В Азии зафиксировали вспышки вируса Нипах с высокой летальностью. Эксперты отмечают, что вирус передается от летучих мышей к животным, а затем к человеку контактным путем.

Алла Киосак

Животные
Таиланд