Смертельный вирус убил десятки тигров в Таиланде
Киев • УНН
В Таиланде 72 тигра погибли от вируса чумы собак и бактериальной инфекции. Это произошло в зоопарке "Королевство тигров", который критикуют за условия содержания животных.
По меньшей мере 72 тигра умерли за последние недели в гостеприимном зоопарке на севере Таиланда. По данным местных властей, причиной стали смертельный вирус и бактериальная инфекция. Об этом сообщает Yahoo, передает УНН.
Подробности
В провинциальном управлении животноводства в Чиангмае сообщили, что тестирование подтвердило наличие высокоинфекционного вируса чумы собак, а также бактерий, поражающих дыхательную систему животных.
Когда тигры болеют, это труднее обнаружить, чем у животных, таких как кошки или собаки. К тому времени, как мы поняли, что они больны, было уже слишком поздно
По словам издания, получить комментарий от администрации парка "Королевство тигров", где произошли случаи смерти, не удалось.
На сайте парка рекламируется возможность для посетителей прикоснуться к тиграм и сфотографироваться с ними. В то же время, организация по защите прав животных критикует условия содержания животных.
Эти тигры умерли так, как и жили - в нищете, заключении и страхе. Если бы туристы держались подальше, эти места быстро стали бы убыточными, и подобные трагедии случались бы гораздо реже
Напомним
В Азии зафиксировали вспышки вируса Нипах с высокой летальностью. Эксперты отмечают, что вирус передается от летучих мышей к животным, а затем к человеку контактным путем.