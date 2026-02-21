Смертельный вирус убил десятки тигров в Таиланде

По меньшей мере 72 тигра умерли за последние недели в гостеприимном зоопарке на севере Таиланда. По данным местных властей, причиной стали смертельный вирус и бактериальная инфекция. Об этом сообщает Yahoo, передает УНН.

В провинциальном управлении животноводства в Чиангмае сообщили, что тестирование подтвердило наличие высокоинфекционного вируса чумы собак, а также бактерий, поражающих дыхательную систему животных.

Когда тигры болеют, это труднее обнаружить, чем у животных, таких как кошки или собаки. К тому времени, как мы поняли, что они больны, было уже слишком поздно