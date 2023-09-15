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Смертельна стрілянина у Дніпрі: жінку, яка перебувала в авто, відправили під домашній арешт

Київ • УНН

 • 297178 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Бабушкінському райсуді Дніпра відбулося судове засідання, на якому обирали запобіжний захід, жінці — учасниці інциденту з патрульними 29 серпня, під час якого застрелили чоловіка, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

Як повідомляє видання, прокурор просить про домашній нічний арешт (з 20:00 до 8:00) для підозрюваної. Підозрювана ж попросила відпустити її під особисте зобов'язання.

"Нікуди втікати від правосуддя я не думала і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю", — сказала вона.

Жінка також розповіла, що патрульний не надав їй свого посвідчення. І зазначила, що тікати після того, як зупинили автівку, вона не збиралася.

Суд частково задовольнив прохання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб.

Прокурори та підозрювана від коментарів журналістам відмовилися.

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Нагадаємо

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували двоє дорослих та неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували чоловіка та жінку з авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину чоловіку. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Під час бійки постраждала одна з патрульних.

31 серпня у Дніпрі суд відправив поліцейського, який смертельно поранив чоловіка, під цілодобовий домашній арешт.

Також у той же день правоохоронці порушили справу за фактом посягання на життя поліцейських патрульних під час бійки 29 серпня.

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