Смертельная стрельба в Днепре: женщину, которая находилась в авто, отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Бабушкинском райсуде Днепра состоялось судебное заседание, на котором избирали меру пресечения, женщине — участнице инцидента с патрульными 29 августа, во время которого застрелили мужчину, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Как сообщает издание, прокурор просил о домашнем ночном аресте (с 20:00 до 8:00) для подозреваемой. Подозреваемая же попросила отпустить ее под личное обязательство.
"Никуда убегать от правосудия я не думала и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю", — сказала она.
Женщина также рассказала, что патрульный не предоставил ей своего удостоверения. И отметила, что убегать после того, как остановили машину, она не собиралась.
Суд частично удовлетворил просьбу прокурора и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 7:00 на 60 суток.
Прокуроры и подозреваемая от комментариев журналистам отказались.
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Напомним
29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились двое взрослых и несовершеннолетние дети. На требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали мужчину и женщину из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину мужчине. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Во время драки пострадала одна из патрульных.
31 августа в Днепре суд отправил полицейского, который смертельно ранил мужчину, под круглосуточный домашний арест.
Также в тот же день правоохранители возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских патрульных во время драки 29 августа.