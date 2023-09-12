Смертельна стрілянина у Дніпрі: правоохоронці оголосили підозру жінці, яка чинила опір поліції

Цитата

“12 вересня слідчі ГУНП в Дніпропетровській області вручили фігурантці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.)”, - йдеться у повідомленні.

Також в рамках досудового розслідування, як повідомляється. тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення.

За результатами можлива додаткова кваліфікація, вказали в поліції.

Нагадаємо

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували двоє дорослих та неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували чоловіка та жінку з авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину чоловіку. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Під час бійки постраждала одна з патрульних.

31 серпня у Дніпрі суд відправив поліцейського, який смертельно поранив чоловіка, під цілодобовий домашній арешт.

Також у той же день правоохоронці порушили справу за фактом посягання на життя поліцейських патрульних під час бійки 29 серпня.