Смертельная стрельба в Днепре: правоохранители объявили подозрение женщине, которая сопротивлялась полиции

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“12 сентября следователи ГУНП в Днепропетровской области вручили фигурантке сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.)”, - говорится в сообщении.

Также в рамках досудебного расследования, как сообщается. продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные мероприятия для установления всех обстоятельств правонарушения.

По результатам возможна дополнительная квалификация, указали в полиции.

Напомним

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились двое взрослых и несовершеннолетние дети. По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали мужчину и женщину из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину мужчине. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Во время драки пострадала одна из патрульных.

31 августа в Днепре суд отправил полицейского, который смертельно ранил мужчину, под круглосуточный домашний арест.

Также в тот же день правоохранители возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских патрульных во время драки 29 августа.