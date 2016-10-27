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Смертельна ДТП на Вінниччині: один загиблий, четверо травмованих

Смертельна ДТП на Вінниччині: один загиблий, четверо травмованих

Київ • УНН

 • 8886 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 26 жовтня на Вінниччині, загинула одна особа та четверо людей травмовані. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася 26 жовтня, близько 13.20, на 361 км автодороги “Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка”.

За попередніми даними, водій автомобіля “Фольксваген” з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом “БАЗ”.

Внаслідок ДТП пасажирка автобуса “БАЗ” загинула, обидва водії, пасажир автобуса “БАЗ” та пасажир автомобіля “Фольксваген” отримали тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановляють всі обставини події.

Українські Національні Новини

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