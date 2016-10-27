Смертельное ДТП в Винницкой области: один погибший, четверо получили травмы

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября, около 13.20, на 361 км автодороги "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка".

По предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген" по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "БАЗ".

В результате ДТП пассажирка автобуса "БАЗ" погибла, оба водителя, пассажир автобуса "БАЗ" и пассажир автомобиля "Фольксваген" получили телесные повреждения.

Правоохранители устанавливает все обстоятельства произошедшего.