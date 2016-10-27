Смертельное ДТП в Винницкой области: один погибший, четверо получили травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 26 октября в Винницкой области, погиб один человек и четверо получили травмы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
Так, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября, около 13.20, на 361 км автодороги "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка".
По предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген" по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "БАЗ".
В результате ДТП пассажирка автобуса "БАЗ" погибла, оба водителя, пассажир автобуса "БАЗ" и пассажир автомобиля "Фольксваген" получили телесные повреждения.
Правоохранители устанавливает все обстоятельства произошедшего.