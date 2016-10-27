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15 марта, 19:03 • 116548 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170855 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140676 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132937 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114276 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106338 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102082 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137033 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132699 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Смертельное ДТП в Винницкой области: один погибший, четверо получили травмы

Смертельное ДТП в Винницкой области: один погибший, четверо получили травмы

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 26 октября в Винницкой области, погиб один человек и четверо получили травмы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября, около 13.20, на 361 км автодороги "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка".

По предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген" по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "БАЗ".

В результате ДТП пассажирка автобуса "БАЗ" погибла, оба водителя, пассажир автобуса "БАЗ" и пассажир автомобиля "Фольксваген" получили телесные повреждения.

Правоохранители устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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