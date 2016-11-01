Смерть немовляти на Кіровоградщині поліція розслідуватиме як вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Кіровоградщині поліцейські перевіряють обставини смерті новонародженої дитини. Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 “Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини” Кримінального кодексу України. Про це проінформували у секторі комунікації поліції Кіровоградської області, повідомляє УНН.
35-річна породілля, жителька міста Олександрії, за попередньою інформацією, народжувала вдома і, за її словами, не перебувала на медичних обліках через те, що не знала про власну вагітність.
Про подію працівників Олександрійського відділу поліції повідомили лікарі. Карету швидкої медичної допомоги викликав чоловік, після того, як маля “з’явилося на світ”, а дружина стала почуватися погано. І маму, і немовля було поміщено до лікарні. Вже наступного дня медики констатували смерть новонародженої.
Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 117 “Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за фактом смерті немовляти на Кіровоградщині відкрито кримінальне провадження.