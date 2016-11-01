Смерть младенца в Кировоградской области полиция будет расследовать как убийство матерью своего новорожденного ребенка
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Кировоградской области полицейские проверяют обстоятельства смерти новорожденного ребенка. Открыто уголовное производство по ст. 117 "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка" Уголовного кодекса Украины. Об этом проинформировали в секторе коммуникации полиции Кировоградской области, сообщает УНН.
35-летняя роженица, жительница города Александрии, по предварительной информации, рожала дома и, по ее словам, не находилась на медицинских учетах из-за того, что не знала о своей беременности.
О происшествии работникам Александрийского отдела полиции сообщили врачи. Карету скорой медицинской помощи вызвал муж, после того, как малыш "появился на свет", а жена стала чувствовать себя плохо. И маму, и младенца поместили в больницу. Уже на следующий день медики констатировали смерть новорожденного.
Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал УНН, по факту смерти младенца в Кировоградской области открыто уголовное производство.