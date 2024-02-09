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Служитиму українському народові: Залужний про звання Героя України

Служитиму українському народові: Залужний про звання Героя України

Київ • УНН

 • 114345 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ у 2021–2024 роках Валерій Залужний отримав звання Героя України і заявив, що відчуває честь і відданість перед кожним захисником і захисницею України.

Головнокомандувач ЗСУ у 2021–2024 роках, генерал Валерій Залужний заявив, що для нього велика честь отримати звання Героя України і додав, що служитиме Українському народові, передає УНН.

"Для мене велика честь отримати звання Героя України. Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви - справжні Герої! З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові!" - повідомив Залужний.

Призначення Сирського замість Залужного: експерти розповіли, чого очікувати від кадрових змін 08.02.24, 20:50 • 310279 переглядiв

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський присвоїв колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Герой України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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