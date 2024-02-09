Служитиму українському народові: Залужний про звання Героя України
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ у 2021–2024 роках Валерій Залужний отримав звання Героя України і заявив, що відчуває честь і відданість перед кожним захисником і захисницею України.
Головнокомандувач ЗСУ у 2021–2024 роках, генерал Валерій Залужний заявив, що для нього велика честь отримати звання Героя України і додав, що служитиме Українському народові, передає УНН.
"Для мене велика честь отримати звання Героя України. Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви - справжні Герої! З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові!" - повідомив Залужний.
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Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський присвоїв колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Герой України.