Зеленський присвоїв Залужному звання Герой України

Президент Володимир Зеленський присвоїв колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Герой України, ідеться в указі Глави держави, передає УНН.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу - генералу", - ідеться в указі Зеленського.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.

Зеленський заявляв, що новий Головнокомандувач Олександр Сирський днями представить команду перезавантаження Збройних Сил України.