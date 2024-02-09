Зеленський присвоїв Залужному звання Герой України
Київ • УНН
Президент Зеленський присвоїв колишньому Головнокомандувачу Збройних Сил Валерію Залужному звання Героя України за видатні заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Президент Володимир Зеленський присвоїв колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Герой України, ідеться в указі Глави держави, передає УНН.
"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу - генералу", - ідеться в указі Зеленського.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.
Зеленський заявляв, що новий Головнокомандувач Олександр Сирський днями представить команду перезавантаження Збройних Сил України.