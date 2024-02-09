Зеленский присвоил Залужному звание Герой Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Валерию Залужному звание Героя Украины за выдающиеся заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Герой Украины, говорится в указе Главы государства, передает УНН.
"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу - генералу", - говорится в указе Зеленского.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении на эту должность Александра Сырского.
Зеленский заявлял, что новый Главнокомандующий Александр Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины.
Зеленский присвоил Залужному звание Герой Украины
Президент Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Валерию Залужному звание Героя Украины за выдающиеся заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
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