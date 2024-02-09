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Зеленский присвоил Залужному звание Герой Украины

Зеленский присвоил Залужному звание Герой Украины

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 10:03  •  19591 просмотра

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Президент Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Валерию Залужному звание Героя Украины за выдающиеся заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Герой Украины, говорится в указе Главы государства, передает УНН.

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу - генералу", - говорится в указе Зеленского.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении на эту должность Александра Сырского.

Зеленский заявлял, что новый Главнокомандующий Александр Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Зеленский присвоил Залужному звание Герой Украины

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