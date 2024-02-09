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Буду служить украинскому народу: Залужный о звании Героя Украины

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Буду служить украинскому народу: Залужный о звании Героя Украины

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Украинский пилот заявил, что шведский истребитель Saab Gripen может существенно усилить украинские Воздушные силы благодаря своей способности выполнять как задачи по подавлению противовоздушной обороны противника, так и прицельные огневые удары.

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Министр обороны Украины представил нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины немецкому генеральному инспектору во время встречи, в ходе которой они обсудили сотрудничество, ситуацию на фронте и потребности украинских военных.

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Умеров представил Сырского, как нового Главнокомандующего ВСУ, инспектору Бундесвера

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Отныне альпинисты на Эвересте будут обязаны нести собственные фекалии обратно в базовый лагерь и предъявлять пакеты для проверки, чтобы доказать, что на горе ничего не было оставлено.

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Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами

Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой

Министр иностранных дел Польши Сикорский не удивился обвинению Путина в том, что Польша начала Вторую мировую войну в его недавнем интервью.

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Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой

Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ

Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила Экологический договор для Украины, который имеет целью компенсировать весь экологический ущерб, нанесенный войной россии, и помочь восстановить Украину как экологическое государство.

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Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу

Болельщики имеют возможность предложить слоганы для решающего матча отбора к Чемпионату мира против Шотландии 26 марта, а слоган-победитель будет использован в промо-кампании матча с высокими ставками.

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Соединенные Штаты и Филиппины провели боевые учения: они не влияют на сосредоточенность США на Украине и Газе