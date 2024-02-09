Буду служить украинскому народу: Залужный о звании Героя Украины

Главнокомандующий ВСУ в 2021-2024 годах, генерал Валерий Залужный заявил, что для него большая честь получить звание Героя Украины и добавил, что будет служить Украинскому народу, передает УНН.

"Для меня большая честь получить звание Героя Украины. Честь и Ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей. Это Ваша награда, потому что именно вы - настоящие Герои! С преданностью и благодарностью служу и буду служить Украинскому народу!" - сообщил Залужный.

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Напомним,

Президент Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Герой Украины.