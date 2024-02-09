Буду служить украинскому народу: Залужный о звании Героя Украины
Главнокомандующий ВСУ в 2021-2024 годах Валерий Залужный получил звание Героя Украины и заявил, что чувствует честь и преданность перед каждым защитником и защитницей Украины.
Не только F-16, но и шведские Gripen: украинский пилот рассказал, какие самолеты помогли бы Украине в войне
Украинский пилот заявил, что шведский истребитель Saab Gripen может существенно усилить украинские Воздушные силы благодаря своей способности выполнять как задачи по подавлению противовоздушной обороны противника, так и прицельные огневые удары.
В Херсоне раздаются взрывы: армия рф обстреливает город
Председатель Херсонской ГВА сообщил, что в прибрежных районах Херсона были слышны взрывы, поскольку российская армия обстреливала город с оккупированного левого берега области.
Венгерские фермеры начали протетст на границе с Украиной: что требуют
Венгерские фермеры начали акцию протеста у границы с Украиной, заблокировав ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, требуя, чтобы правила ЕС распространялись и на импорт из стран, не входящих в ЕС.
Умеров представил Сырского, как нового Главнокомандующего ВСУ, инспектору Бундесвера
Министр обороны Украины представил нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины немецкому генеральному инспектору во время встречи, в ходе которой они обсудили сотрудничество, ситуацию на фронте и потребности украинских военных.
Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами
Отныне альпинисты на Эвересте будут обязаны нести собственные фекалии обратно в базовый лагерь и предъявлять пакеты для проверки, чтобы доказать, что на горе ничего не было оставлено.
Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой
Министр иностранных дел Польши Сикорский не удивился обвинению Путина в том, что Польша начала Вторую мировую войну в его недавнем интервью.
Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ
Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила Экологический договор для Украины, который имеет целью компенсировать весь экологический ущерб, нанесенный войной россии, и помочь восстановить Украину как экологическое государство.
Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу
Болельщики имеют возможность предложить слоганы для решающего матча отбора к Чемпионату мира против Шотландии 26 марта, а слоган-победитель будет использован в промо-кампании матча с высокими ставками.
Соединенные Штаты и Филиппины провели боевые учения: они не влияют на сосредоточенность США на Украине и Газе
США и Филиппины провели совместное морское и воздушное патрулирование в Южно-Китайском море в рамках ежегодных военных учений, причем американский генерал заявил, что это не влияет на внимание Америки к конфликтам рф-Украина, ХАМАС-Израиль и событиям на Ближнем Востоке.