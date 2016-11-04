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Службоців лікарні викрили на розтраті 3,5 млн. грн на Прикарпатті

Службоців лікарні викрили на розтраті 3,5 млн. грн на Прикарпатті

Київ • УНН

 • 8801 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Службовців обласної лікарні викрили на розтраті 3,5 млн. грн при закупівлі медичного обладнання на Прикарпатті. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Встановлено, що службовці допустили до участі у тендері та визнали переможцем фірму з продажу комп’ютерного томографу за завищеною ціною.

Правопорушники здійснили поставку обладнання  до обласної клінічної лікарні, а отримані кошти привласнили.

Вартість поставленого медичного обладнання завищили на 3 млн. 596 тис. грн, чим спричинено значні збитки державним інтересам.

Щодо злочинців відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

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