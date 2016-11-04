Службоців лікарні викрили на розтраті 3,5 млн. грн на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Службовців обласної лікарні викрили на розтраті 3,5 млн. грн при закупівлі медичного обладнання на Прикарпатті. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Встановлено, що службовці допустили до участі у тендері та визнали переможцем фірму з продажу комп’ютерного томографу за завищеною ціною.
Правопорушники здійснили поставку обладнання до обласної клінічної лікарні, а отримані кошти привласнили.
Вартість поставленого медичного обладнання завищили на 3 млн. 596 тис. грн, чим спричинено значні збитки державним інтересам.
Щодо злочинців відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.