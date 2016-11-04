Служащих больницы уличили в растрате 3,5 млн грн на Прикарпатье

Установлено, что служащие допустили к участию в тендере и признали победителем фирму по продаже компьютерного томографа по завышенной цене.

Правонарушители осуществили поставку оборудования в областную клиническую больницу, а полученные средства присвоили.

Стоимость поставленного медицинского оборудования завысили на 3 млн. 596 тыс. грн, чем причинили значительный ущерб государственным интересам.

В отношении преступников открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.