Служащих больницы уличили в растрате 3,5 млн грн на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Служащих областной больницы уличили в растрате 3,5 млн грн при закупке медицинского оборудования на Прикарпатье. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Установлено, что служащие допустили к участию в тендере и признали победителем фирму по продаже компьютерного томографа по завышенной цене.
Правонарушители осуществили поставку оборудования в областную клиническую больницу, а полученные средства присвоили.
Стоимость поставленного медицинского оборудования завысили на 3 млн. 596 тыс. грн, чем причинили значительный ущерб государственным интересам.
В отношении преступников открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.