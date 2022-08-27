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Служба в ДСНС: прийматимуть тих, кого за станом здоров’я визнали непридатними – які умови

Київ • УНН

 • 296451 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сьогодні Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив зміни щодо прийому на службу в ДСНС. Зокрема, влаштуватися зможуть ті, кого визнали непридатними за станом здоров’я, на посади, що не пов’язані з підвищеним ризиком для життя чи здоров’я. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Служба в ДСНС: прийматимуть тих, кого за станом здоров’я визнали непридатними – які умови

Цитата

«Внесено зміни до Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу. Змінами, серед іншого, передбачено надання можливості прийняття на службу до органів та підрозділів ДСНС на посади, що не повʼязані з підвищеним ризиком для життя або здоровʼя, осіб, які були визнані лікарсько-експертними комісіями непридатними до служби за станом здоровʼя через захворювання (поранення) та звільнені із служби цивільного захисту. Також надано можливість продовження служби до закінчення строку дії контракту з можливістю укладення нового особам рядового і начальницького складу, які під час проходження служби визнані центральною лікарсько-експертною комісією ДСНС непридатними до служби за станом здоровʼя внаслідок захворювання, одержаного під час проходження служби», – повідомив Мельничук.

Нагадаємо

Сьогодні на засідання Кабміну Державну інспекцію ядерного регулювання призначено відповідальним органом щодо визначення проектної загрози ядерних об’єктів.

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