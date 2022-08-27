Попередження ядерної загрози: Кабмін призначив відповідальний орган

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«Визначено Державну інспекцію ядерного регулювання уповноваженим органом державної влади, відповідальним за організацію роботи з визначення проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання. Внесено відповідні зміни до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України та до Порядку функціонування державної системи фізичного захисту», – повідомив Мельничук.

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Найближчим часом ремонтні бригади Укренерго завершать відновлення ще однієї магістральної лінії, яка підвищить безпеку роботи Запорізької АЕС.