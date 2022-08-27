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Служба в ГСЧС: будут принимать тех, кого по состоянию здоровья сочли непригодными – какие условия

Киев • УНН

 • 296451 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня Кабинет Министров Украины на заседании принял изменения по приему на службу в ГСЧС. В частности, устроиться смогут те, кого признали непригодными по состоянию здоровья, на должности, не связанные с повышенным риском для жизни или здоровья. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Служба в ГСЧС: будут принимать тех, кого по состоянию здоровья сочли непригодными – какие условия

Цитата

«Внесены изменения в Положение о порядке прохождения службы гражданской защиты лицами рядового и начальствующего состава. Изменениями, среди прочего, предусмотрено предоставление возможности принятия на службу в органы и подразделения ГСЧС на должности, не связанные с повышенным риском для жизни или здоровья, лиц, которые были признаны врачебно-экспертными комиссиями непригодными к службе по состоянию здоровья из-за заболевания (ранения) и уволены из службы гражданской защиты. Также предоставлена ​​возможность продления службы до истечения срока действия контракта с возможностью заключения нового лицам рядового и начальствующего состава, которые во время прохождения службы признаны центральной врачебно-экспертной комиссией ГСЧС непригодными к службе по состоянию здоровья вследствие заболевания, полученного во время прохождения службы», – сообщил Мельничук.

Напомним

Сегодня на заседание Кабмина Государственная инспекция ядерного регулирования назначена ответственным органом по определению проектной угрозы ядерных объектов.

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