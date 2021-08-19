“Слуга народу” Устенко пояснив, кого першочергово торкнуться зміни в податковому законодавстві

Ні українські, ні іноземні великі компанії, на думку народного депутата, не повинні мати преференцій або виключень у питаннях сплати податків.

Цитата:

"Звичайно, в першу чергу повинні платити ті, хто ці податки зовсім не сплачує. Це боротьба з офшорами і з тими, хто справді не поповнює скарбницю держави. Якщо податки мають сплачувати всі, хто працює в Україні, то нерезиденти не можуть бути виключенням", - розповів народний депутат.

Деталі

За словами Олексія Устенка, зміну податкової політики та контролю варто починати не з умовних продавців товарів у Instagram, а займатись великими українськими та іноземними платниками податків, які використовують різні способи для ухилення від їхньої сплати.

Доповнення

Зауважимо, що за попередніми розрахунками, лише за 2020 рік рівень тіньової економіки становив 30% обсягу офіційного ВВП.

Додамо, що навіть міжнародні гіганти, які працюють на території України, стають фігурантами скандалів щодо ймовірного ухилення від сплати податків до українського бюджету. Так, шведський виробник вантажівок Scania є іноземним інвестором, податки якої важливі для України. Принаймні, такої думки голова парламентської ТСК із захисту прав інвесторів, народна депутатка від “Слуги народу” Галина Янченко, яка неодноразово захищала шведську позицію у конфлікті з українською компанією.

Однак, на одному зі своїх судових процесів з українським дилером “Scania Україна” посилається на судове рішення 2012 року, на якому міжнародна компанія подала завідомо підроблений доказ для обґрунтування незаконного зменшення податкових зобов’язань, визначених податковим органом. Таким чином, "Scania Україна" ухилилась від сплати податку на додану вартість у загальному обсязі 268 865 грн за рахунок фіктивного придбання агентських послуг, зазначають представники “Журавлини”.