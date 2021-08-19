“Слуга народу” Устенко пояснив, кого першочергово торкнуться зміни в податковому законодавстві

ukru
17 березня, 19:38 • 106009 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 139816 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 200744 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 165905 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 162531 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 182832 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 151576 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159624 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176283 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221974 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 71067 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 62653 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 55723 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 51456 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 85731 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 200738 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 172356 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 268532 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 264355 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 392067 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 70786 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 78425 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 75608 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 104608 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 114432 перегляди
Актуальне
“Слуга народу” Устенко пояснив, кого першочергово торкнуться зміни в податковому законодавстві

“Слуга народу” Устенко пояснив, кого першочергово торкнуться зміни в податковому законодавстві

Київ • УНН

 • 18099 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. На початку липня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект № 5600, який підвищує деякі податкові ставки, у тому числі акцизи та податки. На думку депутата від “Слуги народу” Олексія Устенка, боротьба з неплатниками дійсно актуальна, адже податки повинні виплачувати всі без виключення, повідомляє УНН.

Ні українські, ні іноземні великі компанії, на думку народного депутата, не повинні мати преференцій або виключень у питаннях сплати податків.

Цитата:

"Звичайно, в першу чергу повинні платити ті, хто ці податки зовсім не сплачує. Це боротьба з офшорами і з тими, хто справді не поповнює скарбницю держави. Якщо податки мають сплачувати всі, хто працює в Україні, то нерезиденти не можуть бути виключенням", - розповів народний депутат.

Деталі

За словами Олексія Устенка, зміну податкової політики та контролю варто починати не з умовних продавців товарів у Instagram, а займатись великими українськими та іноземними платниками податків, які використовують різні способи для ухилення від їхньої сплати.

Доповнення

Зауважимо, що за попередніми розрахунками, лише за 2020 рік рівень тіньової економіки становив 30% обсягу офіційного ВВП. 

Додамо, що навіть міжнародні гіганти, які працюють на території України, стають фігурантами скандалів щодо ймовірного ухилення від сплати податків до українського бюджету. Так, шведський виробник вантажівок Scania є іноземним інвестором, податки якої важливі для України. Принаймні, такої думки голова парламентської ТСК із захисту прав інвесторів, народна депутатка від “Слуги народу” Галина Янченко, яка неодноразово захищала шведську позицію у конфлікті з українською компанією. 

Однак, на одному зі своїх судових процесів з українським дилером “Scania Україна” посилається на судове рішення 2012 року, на якому міжнародна компанія подала завідомо підроблений доказ для обґрунтування незаконного зменшення податкових зобов’язань, визначених податковим органом. Таким чином, "Scania Україна" ухилилась від сплати податку на додану вартість у загальному обсязі 268 865 грн за рахунок фіктивного придбання агентських послуг, зазначають представники “Журавлини”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами