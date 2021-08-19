"Слуга народа" Устенко объяснил, кого в первую очередь коснутся изменения в налоговом законодательстве

Ни украинские, ни иностранные крупные компании, по мнению народного депутата, не должны иметь преференций или исключений в вопросах уплаты налогов.

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"Конечно, в первую очередь должны платить те, кто эти налоги совсем не платит. Это борьба с оффшорами и с теми, кто действительно не пополняет казну государства. Если налоги должны платить все, кто работает в Украине, то нерезиденты не могут быть исключением" , - рассказал народный депутат.

Детали

По словам Алексея Устенко, изменение налоговой политики и контроля следует начинать не с условных продавцов товаров в Instagram, а заниматься крупными украинскими и иностранными налогоплательщиками, использующими различные способы для уклонения от их уплаты.

Дополнение

Отметим, что по предварительным расчетам, только в 2020 году уровень теневой экономики составлял 30% объема официального ВВП.

Добавим, что даже международные гиганты, которые работают на территории Украины, становятся фигурантами скандалов относительно вероятного уклонения от уплаты налогов в украинский бюджет. Так, шведский производитель грузовиков Scania является иностранным инвестором, налоги которого важны для Украины. По крайней мере, такого мнения председатель парламентской ВСК по защите прав инвесторов, народная депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, которая неоднократно защищала шведскую позицию в конфликте с украинской компанией.

Однако, на одном из своих судебных процессов с украинским дилером "Scania Украина" ссылается на судебное решение 2012 года, на котором международная компания подала заведомо поддельное доказательство для обоснования незаконного уменьшения налоговых обязательств, определенных налоговым органом. Таким образом, "Scania Украина" уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в общем размере 268 865 грн за счет фиктивного приобретения агентских услуг, отмечают представители "Журавлыны".