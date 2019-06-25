"Слуга народу" поскаржилася МВС на 100 кандидатів-"клонів"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Політична партія "Слуга народу" поскаржилася МВС на 100 кандидатів-"клонів". Про це повідомили адвокати партії Олександр Качура та Вадим Галайчук, передає УНН.
Представники партії "Слуга народу" Олександр Качура та Вадим Галайчук звернулися до Міністерства внутрішніх справ із заявою про кримінальне правопорушення щодо реєстрації в одномандатних округах кандидатів, які незаконно використовують бренд політсили у виборчій кампанії.
"Сьогодні нами було подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке передбачено статтею 157 Кримінального Кодексу України. Тобто це введення виборців в оману. Сьогодні частина кандидатів у народні депутати по одномандатних округах шахрайським шляхом вказали інформацію у своїх заявах, які подавалися до ЦВК, про те, що вони начебто працюють у ТОВ "Слуга народу", приватних підприємствах "Слуга народу", громадських організаціях "Слуга народу", - повідомив адвокат Качура.
Він розповів, що нарахував більше ста організацій з подібними назвами, які були зареєстровані за два дні до того, як були подані документи.
Як повідомляв УНН, майже 50% українців планує голосувати за "Слугу народу" на виборах до Ради