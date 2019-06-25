"Слуга народа" пожаловалась МВД на 100 кандидатов- "клонов"

Представители партии "Слуга народа" Александр Качура и Вадим Галайчук обратились в Министерство внутренних дел с заявлением об уголовном правонарушении относительно регистрации в одномандатных округах кандидатов, незаконно используют бренд политсилы в избирательной кампании.



"Сегодня нами было подано уведомление о совершении уголовного преступления, которое предусмотрено статьей 157 Уголовного Кодекса Украины. То есть это введение избирателей в заблуждение. Сегодня часть кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам мошенническим путем указали информацию в своих заявлениях, которые подавались в ЦИК, о том , что они якобы работают в ООО "Слуга народа", частных предприятиях "Слуга народа", общественных организациях "Слуга народа", - сообщил адвокат Качура.

Он рассказал, что насчитал более ста организаций с подобными названиями, которые были зарегистрированы за два дня до того, как были поданы документы.



Как сообщал УНН, почти 50% украинцев планирует голосовать за "Слугу народа" на выборах в Раду