Майже 50% українців планує голосувати за "Слугу народу" на виборах до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Майже половина виборців в Україні планує віддати свій голос на дострокових парламентських виборах партії “Слуга народу”. Відповідні дані оприлюднив Центр “Соціальний моніторинг”, передає УНН.
Згідно з результатами дослідження, в рейтингу електоральних симпатій серед політичних сил лідируючу позицію продовжує займати партія “Слуга народу”, яку планують підтримати 49,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
Прохідний бар’єр також долають “Опозиційна платформа — За життя” (10,3%), “Батьківщина” (9,0%), “Європейська Солідарність” (8,7%), партія “Голос” (5,9%). Наближаються до 5% “Громадянська позиція” та “Сила та честь” (по 4%).
Довідка: наведені дані були отримані внаслідок соціологічного опитування Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка та Центром “Соціальний моніторинг” населення України від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) протягом 7-10 червня 2019 року. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом населеного пункту та регіоном. Вибіркова сукупність: 2001 респондент. Помилка репрезентативності дослідження: 2,3%.
Нагадаємо, близько половини українців серед тих, хто планує голосувати, готові підтримати партію “Слуга народу” на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.