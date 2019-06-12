Близько половини виборців планує голосувати за партію "Слуга народу" на виборах до Ради - опитування

Згідно з результатами опитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Крім того, долають прохідний бар’єр "Опозиційна платформа – За життя", яку готові підтримати 10,4% українців, "Європейська Солідарність" (з підтримкою 7,9%), "Батьківщина" (7,5%) та партія "Голос" (6,4%).



У разі, якщо прохідний бар'єр не буде знижений, то партія "Сила і честь" не пройде до Ради, оскільки її наразі готові підтримати лише 4,3%, також не потрапить до парламенту Радикальна партія – 2,5%, партія "Громадянська позиція" – 2,4%, Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.



Довідка. Дані були отримані в ході соціологічного опитування, проведеного 6-9 червня 2019 року серед населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Усього опитано 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, шанс пройти до Верховної Ради на парламентських виборах наразі мають п'ять політичних партій, тривідсотковий прохідний бар'єр, згідно з результатами опитування, подолають шість партій.