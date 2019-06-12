Близько половини виборців планує голосувати за партію "Слуга народу" на виборах до Ради - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Близько половини українців серед тих, хто планує голосувати, готові підтримати партію "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня. Про це повідомила прес-служба Соціологічної групи "Рейтинг", передає УНН.
Згідно з результатами опитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Крім того, долають прохідний бар’єр "Опозиційна платформа – За життя", яку готові підтримати 10,4% українців, "Європейська Солідарність" (з підтримкою 7,9%), "Батьківщина" (7,5%) та партія "Голос" (6,4%).
У разі, якщо прохідний бар'єр не буде знижений, то партія "Сила і честь" не пройде до Ради, оскільки її наразі готові підтримати лише 4,3%, також не потрапить до парламенту Радикальна партія – 2,5%, партія "Громадянська позиція" – 2,4%, Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.
Довідка. Дані були отримані в ході соціологічного опитування, проведеного 6-9 червня 2019 року серед населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Усього опитано 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, шанс пройти до Верховної Ради на парламентських виборах наразі мають п'ять політичних партій, тривідсотковий прохідний бар'єр, згідно з результатами опитування, подолають шість партій.