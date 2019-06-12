Около половины избирателей планирует голосовать за партию "Слуга народа" на выборах в Раду - опрос

Согласно результатам опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил партии "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Кроме того, преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую готовы поддержать 10,4% украинцев, "Европейская Солидарность" (с поддержкой 7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и партия "Голос" (6,4%).



В случае, если проходной барьер не будет снижен, то партия "Сила и честь" не пройдет в Раду, поскольку ее сейчас готовы поддержать только 4,3%, также не попадет в парламент Радикальная партия - 2,5%, партия " Гражданская позиция "- 2,4%, Рейтинг других политических сил - менее 2%.



Справка. Данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного 6-9 июня 2019 среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего опрошено 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, шанс пройти в Верховную Раду на парламентских выборах сейчас имеют пять политических партий, процентный проходной барьер, согласно результатам опроса, преодолеют шесть партий.