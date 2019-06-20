Почти 50% украинцев планирует голосовать за "Слугу народа" на выборах в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Почти половина избирателей в Украине планирует отдать свой голос на досрочных парламентских выборах партии “Слуга народа”. Соответствующие данные обнародовал Центр “Социальный мониторинг”, передает УНН.
Согласно результатам исследования, в рейтинге электоральных симпатий среди политических сил лидирующую позицию продолжает занимать партия “Слуга народа”, которую планируют поддержать 49,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
Проходной барьер также преодолевают “Оппозиционная платформа — За жизнь” (10,3%), “Батькивщина” (9,0%), “Европейская Солидарность” (8,7%), партия “Голос” (5,9% ). Приближаются к 5% “Гражданская позиция” и “Сила и честь” (по 4%).
Справка: приведенные данные были получены в результате социологического опроса Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко и Центром “Социальный мониторинг” населения Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face) в течение 7-10 июня 2019 года. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, типу населенного пункта и регионом. Выборочная совокупность: 2001 респондент. Ошибка репрезентативности исследования: 2,3%.
Напомним, около половины украинский среди тех, кто планирует голосовать, готовы поддержать партию “Слуга народа” на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.