Слов'янськ знову обстрілюють: в місті пролунало близько десяти потужних вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Чергового удару по Слов'янську ворог завдав сьогодні вдень, 29 серпня. В центрі міста пролунало близько десяти потужних вибухів. Про це інформує УНН з посиланням на Слов'янську ВЦА в Telegram.
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Швидше за все, працювала ствольна артилерія, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Декілька загорянь. Зруйновано приватний будинок. Обійшлося без жертв та постраждалих. Масштаб ушкоджень уточнюється.
"Обстріл триває. Небезпечно скрізь! Тому без потреби не виходьте з приміщень, - застерігає очільник громади. - Пам'ятайте про можливість евакуюватись! Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!".
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