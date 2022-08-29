Славянск снова обстреливают: в городе раздалось около десяти мощных взрывов

Детали

Скорее всего, работала ствольная артиллерия, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Повреждены несколько многоэтажек. Несколько возгораний. Разрушен частный дом. Обошлось без жертв и пострадавших. Масштаб повреждений уточняется.

"Обстрел продолжается. Опасно везде! Поэтому без нужды не выходите из помещений, - предостерегает глава общины. - Помните о возможности эвакуироваться! Берегите себя. Держимся. Мы вместе!".

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Оккупационные войска за минувшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донбасса – в Бахмуте враг попал у остановки общественного транспорта, есть жертвы.