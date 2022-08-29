Славянск снова обстреливают: в городе раздалось около десяти мощных взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Очередной удар по Славянску враг нанес сегодня днем, 29 августа. В центре города раздалось около десяти мощных взрывов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Славянскую ВГА в Telegram.
Детали
Скорее всего, работала ствольная артиллерия, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
Повреждены несколько многоэтажек. Несколько возгораний. Разрушен частный дом. Обошлось без жертв и пострадавших. Масштаб повреждений уточняется.
"Обстрел продолжается. Опасно везде! Поэтому без нужды не выходите из помещений, - предостерегает глава общины. - Помните о возможности эвакуироваться! Берегите себя. Держимся. Мы вместе!".
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Оккупационные войска за минувшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донбасса – в Бахмуте враг попал у остановки общественного транспорта, есть жертвы.