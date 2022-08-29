На Донеччині за добу - 23 обстріли, рашисти вбили людей на зупинці - поліція

Цитата

"Рашисти вбили людей на зупинці та в їхніх оселях. Поліція задокументувала 23 ворожих обстріли за добу", - йдеться у повідомленні поліції.

"У Бахмуті ворог поцілив біля зупинки громадського транспорту, на якій були люди. Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули мешканці віком від 36 до 60 років", - зазначили у поліції.

Деталі

Як повідомляється, російська армія вдарила по містах Авдіївка, Слов’янськ, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Костянтинівка, Миколаївка, смт Райгородок, Щербинівка, селах Георгіївка, Петрівка, Тетянівка.

Окупанти застосували ракети, артилерію, РСЗВ «Ураган» і «Град».

Як зазначається, війська рф зруйнували та пошкодили 36 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, коксохімічний завод, гаражі, електромережі, автобазу тощо.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Доповнення

На Донеччині за добу через російські обстріли загинуло 8 цивільних, ще 7 поранені.