В Донецкой области за сутки - 23 обстрела, рашисты убили людей на остановке - полиция

Цитата

"Рашисты убили людей на остановке и в их домах. Полиция задокументировала 23 вражеских обстрела в сутки", - говорится в сообщении полиции.

"В Бахмуте враг попал у остановки общественного транспорта, на которой находились люди. В результате разрыва кассетных боеприпасов погибли жители в возрасте от 36 до 60 лет", - отметили в полиции.

Детали

Как сообщается, российская армия ударила по городам Авдеевка, Славянск, Бахмут, Красногоровка, Торецк, Константиновка, Николаевка, пгт Райгородок, Щербиновка, селах Георгиевка, Петровка, Татьяновка.

Оккупанты применили ракеты, артиллерию, РСЗО «Ураган» и «Град».

Как отмечается, войска рф разрушили и повредили 36 гражданских объектов – 22 жилых дома, коксохимический завод, гаражи, электросети, автобазу и т.д.

Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

В Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов погибло 8 гражданских, еще 7 ранены.