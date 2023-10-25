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Словаччина отримала німецькі системи ППО для захисту своїх кордонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Збройні сили Словаччини прийняли на озброєння німецькі системи протиповітряної оборони MANTIS, щоб посилити ними охорону кордону. Про це повідомили у Міністерстві оборони Словаччини, передає УНН.

Словаччина отримала німецькі системи ППО для захисту своїх кордонів

Деталі

Комплекси надійшли на озброєння 11-ї бригади Військово-повітряних Сил Словаччини в місті Нітра як подарунок від Німеччини. Їх залучать до охорони особливо важливих об'єктів на сході Словаччини.

Кожна з двох систем складається із 6 автоматичних гармат, двох сенсорних станцій і командного пункту.

Також поставка з Німеччини містить п'ять радарів спостереження з дальністю дії до 100 км і навчання словацьких солдатів.

Цитата

«У рамках пожертви також було забезпечено навчання словацьких солдат, які пройшли повну технічну перепідготовку та відпрацювання стрільби», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Система протиповітряної оборони MANTIS призначена для безперервної охорони наземних об'єктів від ракет, артилерійського або мінометного вогню, а також від безпілотників.

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