Словакия получила немецкие системы ПВО для защиты своих границ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Вооруженные силы Словакии приняли на вооружение немецкие системы противовоздушной обороны MANTIS, чтобы усилить ими охрану границы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Словакии, передает УНН.
Детали
Комплексы поступили на вооружение 11-й бригады Военно-воздушных Сил Словакии в городе Нитра в качестве подарка от Германии. Их привлекут к охране особо важных объектов на востоке Словакии.
Каждая из двух систем состоит из 6 автоматических пушек, двух сенсорных станций и командного пункта.
Также поставка из Германии включает в себя пять радаров наблюдения с дальностью действия до 100 км и обучение словацких солдат.
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«В рамках пожертвования также было обеспечено обучение словацких солдат, которые прошли полную техническую переподготовку и отработку стрельбы», — говорится в сообщении.
Дополнение
Система противовоздушной обороны MANTIS предназначена для непрерывной охраны наземных объектов от ракет, артиллерийского или минометного огня, а также от беспилотников.
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