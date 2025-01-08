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Слон атакував натовп в Індії на фестивалі: майже 20 осіб дістали поранення

Слон атакував натовп в Індії на фестивалі: майже 20 осіб дістали поранення

Київ • УНН

 • 24648 перегляди

На релігійному фестивалі в Кералі слон напав на натовп людей, поранивши 17 осіб. Один потерпілий перебуває в критичному стані після того, як тварина підкинула його в повітря.

На фестивалі в Індії слон атакував натовп. Щонайменше 17 людей дістали поранення, одна з них - критичні. Про це УНН повідомляє з посиланням на NDTV.

Щонайменше 17 осіб дістали поранення, одна з них - критичні, коли слон втратив самовладання під час щорічного фестивалю в мечеті в районі Малаппурам у Кералі пізно ввечері

- йдеться в повідомленні.

Сотні людей зібралися на фестивалі Путіянгаді в Тірурі. На відеозаписі видно, як на фестивалі присутні щонайменше п'ять слонів, прикрашених золотими пластинами, а люди в натовпі намагаються їх зняти. Раптово один із них починає хвилюватися і кидається в натовп, поки погонич намагається його контролювати. Потім цей слон на ім'я Паккатху Шрікуттан піднімає людину і розгойдує її в повітрі, перш ніж відкинути її.

"Стан чоловіка критичний, згідно з повідомленнями, і він проходить лікування в лікарні в Котакалі", - зазначається в повідомленні.

Відеокадри зафіксували паніку в натовпі, коли люди щосили намагалися втекти в безпечне місце. Більшість травм були результатом ситуації, схожої на тисняву, викликану панікою.

Повідомляється, що деякі чоловіки намагалися контролювати слона ланцюгами. Знадобилося майже дві години, щоб взяти слона під контроль. Потім слон опинився біля щогли, щоб запобігти подальшим пошкодженням.

Потужний землетрус у Тибеті забрав життя вже понад 100 людей07.01.2025, 14:17 • 23547 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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