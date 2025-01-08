Слон атаковал толпу в Индии на фестивале: почти 20 человек получили ранения

На фестивале в Индии слон атаковал толпу. По меньшей мере 17 человек получили ранения, один из них — критические. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NDTV.

По меньшей мере 17 человек получили ранения, один из них — критические, когда слон потерял самообладание во время ежегодного фестиваля в мечети в районе Малаппурам в Керале поздно вечером - говориться в сообщении.

Сотни людей собрались на фестивале Путиянгади в Тируре. На видеозаписи видно, как на фестивале присутствует по меньшей мере пять слонов, украшенных золотыми пластинами, а люди в толпе пытаются их заснять. Внезапно один из них начинает волноваться и бросается в толпу, пока погонщик пытается его контролировать. Затем этот слон по имени Паккатху Шрикуттан поднимает человека и раскачивает его в воздухе, прежде чем отбросить его.

"Состояние мужчины критическое, согласно сообщениям, и он проходит лечение в больнице в Котакале", - отмечаеться в сообщении.

Видеокадры запечатлели панику в толпе, когда люди изо всех сил пытались убежать в безопасное место. Большинство травм были результатом ситуации, похожей на давку, вызванную паникой.

Сообщается, что некоторые мужчины пытались контролировать слона цепями. Потребовалось почти два часа, чтобы взять слона под контроль. Затем слон оказался около мачты, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.

Мощное землетрясение в Тибете унесло жизни уже более 100 человек